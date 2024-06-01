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美品 Christian Dior サンバイザー　オールブラック
商品番号 P60713435811
商品名

美品 Christian Dior サンバイザー　オールブラック
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022購入　ChristianDiorクリスチャンディオール　サンバイザー　カラー　黒昨年の秋頃にディオールの公式サイトで購入したお品です。一度だけ使用しましたが、今後使用機会がなさそうですのでお譲りいたします。大変美品ですので、ぜひご検討ください。付属品…ロゴ巾着袋、クロス（汚れを拭き取る布）スポーツウェア　サンバイザー　ディオール
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