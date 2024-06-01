美品 Christian Dior サンバイザー　オールブラック

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商品詳細
2022購入 ChristianDiorクリスチャンディオール サンバイザー カラー 黒昨年の秋頃にディオールの公式サイトで購入したお品です。一度だけ使用しましたが、今後使用機会がなさそうですのでお譲りいたします。大変美品ですので、ぜひご検討ください。付属品…ロゴ巾着袋、クロス（汚れを拭き取る布）スポーツウェア サンバイザー ディオール
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