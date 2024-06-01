10金 キュービックジルコニア ゴールド 右耳用のピアス

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楽天のジュエリーショップさんで購入しました。素敵すぎて結局1度も使えませんでした。冬の星空をピアスにしたような素敵なデザインです。ダイヤモンドに引けをとらない輝き！スターカットのキュービックジルコニアが人目を惹きます。※こちらは右耳用ピアスです。携帯カメラでの撮影の為、画像が良くありません、購入先のショップさんより画像お借りしましたm(__)m■石キュービックジルコニア■材質K10ピンクゴールド■キャッチシリコン■大きさ全長 23×8mmキュービックジルコニア5×5mm/4×4mm/3×3mm■ポスト10mm●その他、注意事項：自宅保管のお品です写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。すり替え防止のために、返品交換はご遠慮願います。#CafeFragrantOlive