アンバー（琥珀）ペンダント イタリア製 チェーン シルバー925 ...

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商品詳細
イタリア製、チェーンはシルバー925です。長さは40cmです。琥珀の大きさは縦3cm横1.7cmです。箱無しです。
http://narcologia.ru/goods/reflector752964.html
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