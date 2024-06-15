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アンバー（琥珀）ペンダント イタリア製 チェーン シルバー925
商品番号 C50323896783
商品名

アンバー（琥珀）ペンダント イタリア製 チェーン シルバー925
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 15,579 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリア製、チェーンはシルバー925です。長さは40cmです。琥珀の大きさは縦3cm横1.7cmです。箱無しです。
http://narcologia.ru/goods/reflector752964.html
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