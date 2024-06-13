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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。こちらのサイトで譲り受けましたが、出番が無く、断捨離で出させて頂きます。キューブサイズ40。脇〜脇52cm、後ろえり中央〜裾まで113cm。本体キュプラ50％、綿40％、麻10％。別布綿100％。裏地無し。どうぞよろしくお願いいたします。写真のお色より、かなり落ち着いたブルーです。
http://narcologia.ru/goods/recommended48090.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful162251.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei289071.html
センソユニコCUBEロングワンピース
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