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センソユニコCUBEロングワンピース
商品番号 K85698388050
商品名

センソユニコCUBEロングワンピース
ブランド名 センソユニコ
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらのサイトで譲り受けましたが、出番が無く、断捨離で出させて頂きます。キューブサイズ40。脇〜脇52cm、後ろえり中央〜裾まで113cm。本体キュプラ50％、綿40％、麻10％。別布綿100％。裏地無し。どうぞよろしくお願いいたします。写真のお色より、かなり落ち着いたブルーです。
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