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激レア　ルーペ　特大　綺麗　ネックレス
商品番号 X92034755433
商品名

激レア　ルーペ　特大　綺麗　ネックレス
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 49,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フランス在住の頃、パリの正規店にて購入いたしました。魅力的なネックレスです♪また2連チェーンでさらに、首もとがとても華やかに見える豪華なデザインです♪殆ど使用せずに保管しておりましたので、非常に綺麗な状態です♪チェーンが90㎝程箱に入れて発送いたします♪よろしくお願いいたします。
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