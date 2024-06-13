激レア　ルーペ　特大　綺麗　ネックレス

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商品詳細
フランス在住の頃、パリの正規店にて購入いたしました。魅力的なネックレスです♪また2連チェーンでさらに、首もとがとても華やかに見える豪華なデザインです♪殆ど使用せずに保管しておりましたので、非常に綺麗な状態です♪チェーンが90㎝程箱に入れて発送いたします♪よろしくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/perpetual459046.html
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