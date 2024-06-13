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【未使用級】ロンシャン ハンドバッグ ロゾ 金具 ロゴ型押し 自立型 レザー
商品番号 Y29225412003
商品名

【未使用級】ロンシャン ハンドバッグ ロゾ 金具 ロゴ型押し 自立型 レザー
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 6,075 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムLongchanpロンシャンハンドバッグロゾ金具ロゴ型押し自立型レザーオールレザー○サイズタテ23cmヨコ24cmマチ10cmハンドル36cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れもなく綺麗な状態です。○カラー黒ブラック○素材ブラック○付属品なし○購入元ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。素材···牛革(本革)カラー···ブラック
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