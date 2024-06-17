リトルミイ　ムーミン　レスポートサック　ショルダーバッグ

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商品詳細
DELUXEEVERYDAYBAGリトルミイブラック定価￥22,000新品未使用MOOMIN×LeSportsacコラボレーション。ムーミンの原作で描かれる“フレンドシップ”をテーマに、ムーミン谷の仲間たちが仲良く生き生きと過ごす場面をムーミン・コミックスなどから選んだコレクション。赤い服を着ているリトルミイがアクセントになったブラックベースのデザイン。リトルミイが様々なポーズでコミカルに描かれています。笑っている、歩いている、踊っている、リンゴをかじっている、じーっと見つめている、終わりの看板をもっている、後ろを向いている、ジャンプして下に落ちている、いろんなリトルミイを探してみて！デイリーにもアクティブな場面にも使いやすいサイズ感が嬉しいショルダーバッグ。ミニポーチ付きです。【色番】L120リトルミイブラック【型番】7507DELUXEEVERYDAYBAGサイズ縦25横33マチ13ショルダー70-130cm[補足]メイン開閉部：ファスナー×2表面：ファスナー付ポケット×3裏面（内部）：ファスナー付ポケット×1マチ：ファスナー開閉で調節可ショルダー長さ調節可
http://narcologia.ru/goods/Adder503675.html
http://narcologia.ru/goods/freezer239998.html
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DELUXE EVERYDAY BAGリトルミイ ブラック（ショルダーバッグ ...
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