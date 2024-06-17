リトルミイ　ムーミン　レスポートサック　ショルダーバッグ



DELUXE EVERYDAY BAGリトルミイ ブラック（ショルダーバッグ ... DELUXE EVERYDAY BAGリトルミイ ブラック（ショルダーバッグ ...



DANIELLA CROSSBODYリトルミイ ブラック（ミニバッグ）｜LeSportsac ... DANIELLA CROSSBODYリトルミイ ブラック（ミニバッグ）｜LeSportsac ...



3 ZIP CROSSBODYリトルミイ ブラック（ミニバッグ）｜LeSportsac ... 3 ZIP CROSSBODYリトルミイ ブラック（ミニバッグ）｜LeSportsac ...



限定】SMALL JENNIリトルミイ ブラック（ミニバッグ）｜LeSportsac ... 限定】SMALL JENNIリトルミイ ブラック（ミニバッグ）｜LeSportsac ...



BUCKET SHOULDER BAGリトルミイ ブラック（ショルダーバッグ ... BUCKET SHOULDER BAGリトルミイ ブラック（ショルダーバッグ ...



BUCKET SHOULDER BAGリトルミイ ブラック（ショルダーバッグ ... BUCKET SHOULDER BAGリトルミイ ブラック（ショルダーバッグ ...



3 ZIP CROSSBODYムーミン コミックス（ミニバッグ）｜LeSportsac 3 ZIP CROSSBODYムーミン コミックス（ミニバッグ）｜LeSportsac



レスポートサック リトルミイブラック ショルダーバッグ 7507 ムーミン ... レスポートサック リトルミイブラック ショルダーバッグ 7507 ムーミン ...



3 ZIP CROSSBODYリトルミイ ブラック（ミニバッグ）｜LeSportsac ... 3 ZIP CROSSBODYリトルミイ ブラック（ミニバッグ）｜LeSportsac ...



DANIELLA CROSSBODYムーミン コミックス DANIELLA CROSSBODYムーミン コミックス



BUCKET SHOULDER BAGリトルミイ ブラック（ショルダーバッグ ... BUCKET SHOULDER BAGリトルミイ ブラック（ショルダーバッグ ...



3 ZIP CROSSBODYリトルミイ ブラック（ミニバッグ）｜LeSportsac ... 3 ZIP CROSSBODYリトルミイ ブラック（ミニバッグ）｜LeSportsac ...



DELUXE EVERYDAY BAGリトルミイ ブラック（ショルダーバッグ ... DELUXE EVERYDAY BAGリトルミイ ブラック（ショルダーバッグ ...



BUCKET SHOULDER BAGリトルミイ ブラック（ショルダーバッグ ... BUCKET SHOULDER BAGリトルミイ ブラック（ショルダーバッグ ...



レスポートサック ムーミン リトルミイ ショルダーバッグ ポーチ付き- レスポートサック ムーミン リトルミイ ショルダーバッグ ポーチ付き-

DELUXEEVERYDAYBAGリトルミイブラック定価￥22,000新品未使用MOOMIN×LeSportsacコラボレーション。ムーミンの原作で描かれる“フレンドシップ”をテーマに、ムーミン谷の仲間たちが仲良く生き生きと過ごす場面をムーミン・コミックスなどから選んだコレクション。赤い服を着ているリトルミイがアクセントになったブラックベースのデザイン。リトルミイが様々なポーズでコミカルに描かれています。笑っている、歩いている、踊っている、リンゴをかじっている、じーっと見つめている、終わりの看板をもっている、後ろを向いている、ジャンプして下に落ちている、いろんなリトルミイを探してみて！デイリーにもアクティブな場面にも使いやすいサイズ感が嬉しいショルダーバッグ。ミニポーチ付きです。【色番】L120リトルミイブラック【型番】7507DELUXEEVERYDAYBAGサイズ縦25横33マチ13ショルダー70-130cm[補足]メイン開閉部：ファスナー×2表面：ファスナー付ポケット×3裏面（内部）：ファスナー付ポケット×1マチ：ファスナー開閉で調節可ショルダー長さ調節可