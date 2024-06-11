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フランシュリッペ ねこ図鑑ケーキ箱型ショルダーバッグ 訳あり
商品番号 K36773027287
商品名

フランシュリッペ ねこ図鑑ケーキ箱型ショルダーバッグ 訳あり
ブランド名 フランシュリッペ
特別価格 税込 3,795 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フランシュリッペ正規品大人気で超レア物の、ねこ図鑑柄ケーキ箱型ショルダーバッグになります。一応訳あり商品になります。商品状態全体的には比較的綺麗な方だとは思いますが、ショルダー部分にすこしだけ薄くひび割れがあるのと、ブランドロゴの内側の裏地が剥げています。写真でご確認下さい！フツーに使ってて支障無いと思います！素人の手に渡った、あくまでも中古品です！新品とは少し違いますし、あまりにも綺麗過ぎる状態を求める方や、完璧を求める方、中古品に理解の無い方等は、申し訳ございませんがご購入をご遠慮下さい！すり替え防止の為、返品、返金、クレーム一切受け付けられないのと、一応難あり商品ですが、それでも良い！と思って下さる方のみご購入お待ちしております！即購入大歓迎です。宜しくお願い致します。
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