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【ケイトスペード】ショルダーバッグ/ハンドバッグ
商品番号 Q80044601156
商品名

【ケイトスペード】ショルダーバッグ/ハンドバッグ
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 5,169 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♡プロフィールのご一読をお願いいたします。・商品katespadenewyorkケイトスペードハンドバッグ　ショルダーバッグ・梱包方法防水・説明等ショルダーは失くしてしまったのでありません。数年前に購入しましたが使用する機会がなく、使用していないかもしくは1回2回程度と思われますので美品だと思います。神経質な方はご遠慮下さい。即購入✖︎まずはコメントからお願いいたします♪
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