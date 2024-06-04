【ケイトスペード】ショルダーバッグ/ハンドバッグ

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ご覧いただきありがとうございます♡プロフィールのご一読をお願いいたします。・商品katespadenewyorkケイトスペードハンドバッグ ショルダーバッグ・梱包方法防水・説明等ショルダーは失くしてしまったのでありません。数年前に購入しましたが使用する機会がなく、使用していないかもしくは1回2回程度と思われますので美品だと思います。神経質な方はご遠慮下さい。即購入✖︎まずはコメントからお願いいたします♪