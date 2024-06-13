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グッチ　ショルダーバック
商品番号 O54358859408
商品名

グッチ　ショルダーバック
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

25年前位に横浜高島屋にて購入。革の部分、取手部分剥げ傷も多々あります。全体的に剥げ、傷あります。発送は二つに折り畳みます。全てご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/navigate819430.html
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