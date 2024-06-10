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ラプチャー　ウォレットバッグ
商品番号 H21461455397
商品名

ラプチャー　ウォレットバッグ
ブランド名 ラプチャー
特別価格 税込 5,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウンラプチャーのウォレットバックです！スマホやリップなどいれてお出かけするのにぴったりです。23000円くらいで購入しましたいまはもう販売されていない貴重なお品です
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