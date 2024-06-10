美品 BVLGARI ブルガリ マキシレッタレ 2wayハンドバッグ ロゴマニア

○アイテムBVLGARIブルガリマキシレッタレロゴマニア2wayハンドバッグショルダーバッグベッキードッピオトンドチャンドラA4収納可能通勤通学大容量○サイズタテ21cmヨコ27cmマチ10cmショルダー115cmハンドル15cm平置き実寸。○シリアルナンバーABEGEL○状態目立った傷汚れなく美品です！○カラーダークブラウンブラウン○素材レザーキャンバス○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。商品は全て国内ブランドショップ又は大手リサイクルショップで購入した正規品です。最後までご覧いただきありがとうございます。他にも多数出品していますのでよろしければ是非ご覧ください。複数購入でお得な割引もしております！気軽にご相談ください！管理コードD-102/60/578



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