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FURLA フルラ　バッグ
商品番号 B76004210797
商品名

FURLA フルラ　バッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フルラのバッグです。ハンドバッグ、ショルダーバッグとしても使えます。色はオフホワイトです。縦　25cn横　20cmマチ　12cmハンドル　25cm大きさは素人採寸となります。ご了承ください。使用後のものになりますが、ご希望があればフルラの皮クリーナークリームをお付けします。
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