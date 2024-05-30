FURLA フルラ　バッグ

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フルラのバッグです。ハンドバッグ、ショルダーバッグとしても使えます。色はオフホワイトです。縦 25cn横 20cmマチ 12cmハンドル 25cm大きさは素人採寸となります。ご了承ください。使用後のものになりますが、ご希望があればフルラの皮クリーナークリームをお付けします。