TUMI トゥミ Alpha 3 胸バッグ 携帯 ショルダーバッグ

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✿こちらの商品は【新品・未使用品】です。✿ご入金確認後即日発送可能です！✿即購入可能、同日発送可能です。✿TUMIの代表素材であるバリスティックナイロンを使用した、日常使いに最適なコンパクトなスリングです。背面にスリップポケットがあり、携帯電話や交通系電子カードなどの出し入れが簡単です。メイン収納部は財布などの小物の持ち運びに最適なサイズ感です。✿素材バリスティックナイロン/レザー✿寸法:縦約28cm×縦約15cm×マチ約6cm重量:0.4kg✿インテリアキリシュペンリングメディアバッグ✿外観ジッパー付きメインコンパートメントショルダーストラップ（長さ調節可能）背面のマグネット付きクイックアクセスポケットは携帯電話や定期カードなどの収納に便利です。✿こちらの商品は並行輸入品(海外正規品)となります。✿商品は全て検品済みで問題ありません。心配しないでください☺︎✿並行輸入品は国内正規品と検品基準などが異なるため、縫製が甘い場合がございます。完璧な商品をご希望の場合は国内正規販売店でのご購入をお勧め致します。予防簡易包装で1～2日以内に発送致します。