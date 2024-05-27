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- 【お値下げ】Panasonic 圧力IHジャー炊飯器 SR-NA102-K
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商品詳細
パナソニック圧力IHジャー炊飯器SR-NA102-K◾︎購入日2022年11月◾︎使用回頻度2ヶ月程度◾︎説明書・しゃもじ・保証書・計量カップ◾︎箱なしのため、別の箱に入れてお送りします。状態はキレイだと思いますが、新品同様ではありませんので【やや傷や汚れあり】にしています。これ以上のお値下げはごめんなさい。ご質問はお気軽にどうぞ♪パナソニック炊飯器5合圧力IHコンパクトサイズ自動調理鍋無水調理/低温調理可能ふた食洗機対応ブラックSRNA102PanasonicSR-NA102-KBLACK
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