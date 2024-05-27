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【作動確認品】CASIO カシオ デジカメEXILIM EX-Z1000 BK
商品番号 O25535133990
商品名

【作動確認品】CASIO カシオ デジカメEXILIM EX-Z1000 BK
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。カシオデジタルカメラCASIOEXILIMEX-Z1000BKカラーはブラックです。【商品状態】2007年7月頃、新品で購入数回使用した程度で保管のため目立つキズ見当りません。大変キレイな状態だと思います。作動確認済です。【付属品／完品】・外箱・充電器、ケーブル・説明書・AVケーブル・CD-ROM・リチウムイオン電池・メモリーカード（試行品）・USBケーブル・ストラップ※写真で映っているものが全てです。ご理解頂ける方のご検討お願いします。
http://narcologia.ru/goods/organization259462.html
http://narcologia.ru/goods/approximate553320.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate930648.html
【作動確認品】CASIO カシオ デジカメEXILIM EX-Z1000 BK
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カシオ デジタルカメラ オフィシャルWEBサイト | 製品情報 | EX-Z1000
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カシオ EXILIM - コンパクトデジタルカメラ

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