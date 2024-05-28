キャビテーション ダイエット 痩身 40kHz シックスパッド SIXPAD ...

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売り切り価格！大幅値下げしました。業務用の40khzキャビテーションです。サロンで稼働されていたものを買い取り、2度の産後に使用しました。結果、エステに行くよりかなり節約出来ました。本当は今後また太ったときのために取っておきたいのですが、タンスの肥やしになっているので出品します。効果は抜群です。男性だとシックスパッドとの併用も効果が高いと思います。電源も作動も良好です。プローブはすべてアルコール消毒してから包装しております。神経質な方はご遠慮ください。包装完了してますので、すぐに発送可能です。●本体●日本語取扱説明書●プローブ2つ●キャビテーション(40khz)※施術時に使うジェルのご用意をお願いします。薬局で1000円くらい、アマゾンだと大容量で1500円くらいで買えます。─────────────────────キャビテーション機器[ハイパーCAVプロES-5002]価格:¥283500(税込)サイズ:W480XD320XH135mmワゴンやテーブルにも置ける、コンパクトタイプタイマー/0~15分、波形/3種類、強さ/10段階の調整が可能じぶんdeエステ スリムビューティハウス EMSREALIZE ウェルボックスエンダモロジーセルゼロバッグ リアライズ ニナファームサンテアージュオキシリアOXサンテアージュオキシリア シックスパッドホームジムパワースーツ SIXPAD部位...全身