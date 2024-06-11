新品炊飯器　SHARP ヘルシオIHジャー炊飯器　KS-MX10B-R RED

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商品詳細
SHARPIHジャー炊飯器ヘルシオ炊飯器 KS-MX10B-RRED炊飯量···3.5合～5.5合未満タイプ···IH炊飯器未開封ですので、このまま発送いたします。保証書はつきません。#SHARPKS-MX10B-RRED#シャープIHジャー炊飯器#シャープヘルシオ炊飯器#新品炊飯器
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