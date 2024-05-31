27年式 トヨタ アクア 燃費 車検1年半以上 ディーラー

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商品詳細
軽に乗り換えるため出品トヨタアクアディーラー購入燃費25km年式27年式走行距離138000km装備空気清浄付きシートヒーター付き(助手席、運転席)ドライブレコーダーETC障害物センサーBluetooth付き静岡市静岡浜松藤枝焼津富士沼津
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