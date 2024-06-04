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20ヴェルファイア部品取り限定
商品番号 O49064242203
商品名

20ヴェルファイア部品取り限定
ブランド名 トヨタ
特別価格 税込 65,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20ヴェルファイア部品取り限定(バラ売り不可)エンジン2.42列目ベンチシート純正マフラー一式左後クウォータードアぶつかってます。トランク塗装剥げステアリング関係の不具合あり。自走できません。5年程放置してあり2年前に一度エンジンはかけました。書類は有りますが、所有権付きのままになっているため丸車で部品取りとしてご使用お願いします。車屋さん関係の方の引き取りを希望します。現車確認必須。現状販売でお願いします。トヨタ/スズキ/ホンダ/ダイハツ人気モデル···ヴェルファイアカラー···ホワイト
http://narcologia.ru/goods/Sydney484749.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation355721.html
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