20ヴェルファイア部品取り限定(バラ売り不可)エンジン2.42列目ベンチシート純正マフラー一式左後クウォータードアぶつかってます。トランク塗装剥げステアリング関係の不具合あり。自走できません。5年程放置してあり2年前に一度エンジンはかけました。書類は有りますが、所有権付きのままになっているため丸車で部品取りとしてご使用お願いします。車屋さん関係の方の引き取りを希望します。現車確認必須。現状販売でお願いします。トヨタ/スズキ/ホンダ/ダイハツ人気モデル···ヴェルファイアカラー···ホワイト



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