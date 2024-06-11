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ブリッツ スプリング ID62 H200 18K
商品番号 H64855686210
商品名

ブリッツ スプリング ID62 H200 18K
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1年前に新品で購入し、1万キロほど使用しましたが、不要になりましたので出品します。傷、汚れありますが走行に全く支障ありません。補修用もしくはバネレート変更したい方にオススメです。
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