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H24年式 N-BOXカスタム G・Lパッケージ ☆車検2年付きも可能です ... H24年式 N-BOXカスタム G・Lパッケージ ☆車検2年付きも可能です ...

ご閲覧頂きありがとうございます。ホンダ H24年式 N-BOXカスタム G・Lパッケージの出品です。☆走行距離：127.900km☆車検2年付き★お支払い総額：380000円★※購入御検討の方は、現車確認をお願いいたします。※他県登録は別途：12.000円になります。※水戸ナンバー別途：10.000円。土浦、つくばナンバーサービス。※現状渡しになりますので、現車優先で宜しくお願い致します。 お気軽に現車確認して頂ければと思います！興味のある方はお問合せお待ちしております！他にも低価格帯の中古車を掲載していますのでご参考にそちらも見てみて下さい。【装備】・フリップダウンモニター・純正ナビ・TV・Bカメラ・Bluetooth・左側電動スライドドア・ステアリングスイッチ・プッシュスタート・純正アルミホイール・ワンオーナー車外装・大きな傷、凹みありませんが細かな傷や小さな凹みあります。内装・キレイです！機関・エンジン、ミッション、足回り、エアコンに不具合御座いません。□出品先□茨城県つくば市大井(ひたち野うしく駅近辺)☆現車確認できます。☆陸送手配できます。☆最短納車可能です。(一度ご確認お願いします。)その他の事などは質問欄よりごお問い合わせ下さい。トヨタ/スズキ/ホンダ/ダイハツ人気モデル...N-BOXカラー...ブラックボディタイプ...軽自動車年式...平成24年式燃料タイプ...レギュラー車走行距離...10万〜14.9万km