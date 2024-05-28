スバル純正 インプレッサ GC8 シフトカバーシフトブーツ Shift Boot

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【新品】スバル純正インプレッサGC8シフトカバー シフトブーツShiftBoot適合車種G8インプレッサ※落札前の注意事項 製品のサポートはできません。ご了承ください。保証のあるものはメーカーへご連絡願います。 土日祝祭日は質問や落札されてもメールや商品発送等、対応できない日もございます。 ※こちらを十分にご理解された上でののご入札ご落札をお願いいたします。ご入札・ご落札後のキャンセルはお受けできませんので予めご了承ください。 配送業者は佐川便になります。 他サイトでも販売しているため、売り切れの際は取り寄せになる場合があります。 年末年始、土日祝日、ゴールデンウイーク、お盆はお休みを頂きますが、ご購入は可能です。発送は休み明けになりますのでご理解よろしくお願いします。 純正新品パーツでしたらメーカーに在庫があれば対応できますので質問欄よりご連絡ください。 0289