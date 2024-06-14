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ヴェルファイア20 車高調
商品番号 C56294847964
商品名

ヴェルファイア20 車高調
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 8,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイブスター約4年ほど使用　15000キロぐらいです左フロントから異音　コトコトしてましたブーツ破れたり　サビあり傷ありです適合車種:20系ヴェルファイア適合型式:GGH20W/ANH20W※4WD車取付不可適合年式:H20年5月～H27年1月バネレート:フロント6kgリア7kg自由長:フロント240mmリア純正形状車高調整幅:フロント-20mm～-80mmリア-45mm～-85mm
http://narcologia.ru/goods/subtropical175501.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild146552.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox343139.html

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