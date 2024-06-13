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GSX400Eゴキ フェンダーレスキット 新品 250Eゴキ
商品番号 R59794634556
商品名

GSX400Eゴキ フェンダーレスキット 新品 250Eゴキ
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 4,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(品番STF021)[[取付可能車種]適合車種はＧＳＸ４００Ｅゴキ、ＧＳＸ２５０Ｅゴキ全年式になります。　●素材はステンレス製（ＳＵＳ３０４）になります。●取り付け方法はノーマルフェンダーを取り外し、付け替えるだけですので簡単です。※値引き交渉や取り置き交渉などは一切致しません。※即購入ＯＫです！発送は基本的にはクロネコヤマトの送料込みで発送致します。宜しくお願いします。検）#旧車#カスタム#絶版車#レア#デカール#ステッカー#ホンダ#カワサキ#スズキ#ヤマハ
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