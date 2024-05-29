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CBR400R(NC47) 13年式 シングルシートカウル
商品番号 R42770620308
商品名

CBR400R(NC47) 13年式 シングルシートカウル
ブランド名 ホンダ
特別価格 税込 5,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CBR400R13年式シングルシートカウルです。付属は画像にあるものが全てです。ステッカーを貼っていますがそのままの発送となります。13年、14年式のCBR400R(NC47)用のHONDA純正品になります。多少の使用感、傷等がありますが、状態は綺麗です。中古品となりますので、3Nでお願いします。理解ある方のみご購入お願いします。
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