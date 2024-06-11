Herlipto ルームディフューザー GOLDEN HOUR

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Herliptoディフューザー ゴールデンアワー新品未使用即購入可定価 9,460円(税込)HerliptobeautyRoomDiffuserGOLDENHOURーー公式サイトよりーー上質に香り立ち、お部屋の空間をワンランクアップさせてくれる特別なルームディフューザー。HerliptoBEAUTYならではの心地よくまろやかに空間を満たす香気はもちろん、細部までこだわりを詰め込んだ上品なビジュアルも特徴のひとつ。繊細に輝くゴールドのブランドロゴをあしらったモダンで洗練されたデザインがラグジュアリーな存在感を放ち、インテリアとしても空間を彩ります。また、タイムレスにお使いいただけるデザインのため、フレグランスを楽しんだ後フラワーベースとしてなど様々な用途で長くお楽しみいただけます。■香りGOLDENHOUR南イタリアのカプリ島の黄昏時“GOLDENHOUR”に、太陽が波にきらめきながらゆっくりと沈む様子をオマージュしたパフュームオイルです。陽光をたっぷりと浴びたマンダリンとリリーオブザバレーをトップとミドルに、ラストにはシダーウッドやムスクのRefreshingでいてRelaxingな香りが立ち上ります。＜TOP＞マンダリン、レモングラス、ユーカリ＜MIDDLE＞リリーオブザバレー、マドンナリリー、ペパーミント、クローブ、ネロリ＜LAST＞シダーウッド、ムスク、アンバー、ホワイトフローラルノート、バニラ■容量200mL■成分エタノール、香料、溶剤、酸化防止剤■香りの持続期間約２ヶ月※季節や空間の広さ、空調、その他使用状況により異なります。■使用方法1.ボトルから中栓を外し、ホールキャップをつけてください。2.リードスティックをボトルに差し込み、オイルの中に浸してください。3.リードスティックのオイルを浸した部分を上にして、ボトルに戻してください。※香りが弱くなったと感じたときは、リードスティックの上下を入れ替えると、香りが持続します。MadeinJapan