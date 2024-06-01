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doTERRA ドテラ　ブライトニングジェル\u0026 タイトニングセラム　2点セット
商品番号 P80739177702
商品名

doTERRA ドテラ　ブライトニングジェル\u0026 タイトニングセラム　2点セット
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 2,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難うございます♪(＊ˆ﹀ˆ＊)☆商品状態→新品未開封です♪☆100%正規品※ラベル→英語BRIGHTENINGGELブライトニング　ジェル内容量:30ml消費期限2025.04TIGHTENINGSERUMタイトニング　セラム内容量:30ml消費期限2025.03⭐️即購入OKですヾ(＠⌒ー⌒＠)ノ　　(コメントなしで大丈夫です)宜しくお願い致します(˃̵ᴗ˂̵)#doTERRA#エッセンシャルオイル#アロマオイル#オンガード#レモン#ディフューザー#レモングラス#ペパーミント#ココナッツオイル#ラベンダー#ドテラミネラル#パイナップル#ティーツリー#シトラスブルーム#フランキンセンス#ビューティフルタッチ#精油#ミント#アイランドミント#イモーテル#ココナッツオイル#サニー#スキンケア#ブライトニングジェル#アンチエイジング
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