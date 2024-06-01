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- doTERRA ドテラ ブライトニングジェル\u0026 タイトニングセラム 2点セット
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商品詳細
ご覧いただき有難うございます♪(＊ˆ﹀ˆ＊)☆商品状態→新品未開封です♪☆100%正規品※ラベル→英語BRIGHTENINGGELブライトニング ジェル内容量:30ml消費期限2025.04TIGHTENINGSERUMタイトニング セラム内容量:30ml消費期限2025.03⭐️即購入OKですヾ(＠⌒ー⌒＠)ノ (コメントなしで大丈夫です)宜しくお願い致します(˃̵ᴗ˂̵)#doTERRA#エッセンシャルオイル#アロマオイル#オンガード#レモン#ディフューザー#レモングラス#ペパーミント#ココナッツオイル#ラベンダー#ドテラミネラル#パイナップル#ティーツリー#シトラスブルーム#フランキンセンス#ビューティフルタッチ#精油#ミント#アイランドミント#イモーテル#ココナッツオイル#サニー#スキンケア#ブライトニングジェル#アンチエイジング
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