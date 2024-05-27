ドテラ　エッセンシャル　✨豪華おまけ付き✨

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商品詳細
ドテラ正規購入です。単品、複数でのご購入ご希望の方はコメント下さい。￼￼^^★フランキンセンス_24/07（9割）★ゼラニウム_25/04（9割）★テラアーマー_25/03（8割)★ゼンドクライン_24/04（4割）★カシア_24/09（9割）★レモングラス_24/10（6割）★ローズマリー_24/04（9割)★ライム_24/09（6割）★グリーンマンダリン_24/05（4割)★ジェニパーベリー_24/08（8割)★ラベンダー_24/10（2割)★オレガノ_24/04（4割)★ティートゥリー_24/11（3割)★オンガード_23/07（3割)★ペパーミント_24/04（1割)★ゼンジェスト_24/023（1割)★ピューリーファイ_24/06（8割）ご希望の方に⬇︎お付けします♪＾＾【豪華✨おまけ】★ミルラ_22/02（8割)★ウィンドリズム_21/04（7割)★サイプレス_22/10（6割)#ドテラ#doTERRA#エッセンシャルオイル美品ではございますが、神経質な方はご購入をお控え下さい。NCNRでお願いします。
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