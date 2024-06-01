グレイトフル・デッド インセンススタンド(お香立て) デッドベア ...

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商品詳細
種類···お香立て・スタンド・受け皿タイプ···スティック型20年以上前の商品だったと思います。￼ケースに入れたまま、ガラスケースに飾ってありました。ものが増えすぎたので、コレクション整理のため出品いたします。経年劣化のため箱のテープが取れたり、ケースのうしろが汚れていたりするものもございます。気になる方はご購入をお控えください。グレイトフル・デッドのこの商品はケース付は珍しいので、お好きな方はぜひどうぞ商品写真のものがすべてで、状態なども商品写真でご確認ください。#グレイトフル・デッド#レトロ#デッドベア#インセンススタンド#アンティーク#レア物#フィギュア
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