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グレイトフル・デッド　インセンススタンド(お香立て) デッドベア￼
商品番号 D66984247153
商品名

グレイトフル・デッド　インセンススタンド(お香立て) デッドベア￼
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 9,768 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···お香立て・スタンド・受け皿タイプ···スティック型20年以上前の商品だったと思います。￼ケースに入れたまま、ガラスケースに飾ってありました。ものが増えすぎたので、コレクション整理のため出品いたします。経年劣化のため箱のテープが取れたり、ケースのうしろが汚れていたりするものもございます。気になる方はご購入をお控えください。グレイトフル・デッドのこの商品はケース付は珍しいので、お好きな方はぜひどうぞ商品写真のものがすべてで、状態なども商品写真でご確認ください。#グレイトフル・デッド#レトロ#デッドベア#インセンススタンド#アンティーク#レア物#フィギュア
http://narcologia.ru/goods/protein501234.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate410577.html
http://narcologia.ru/goods/Persia937788.html
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