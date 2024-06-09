ドテラ　サイプレス　パステンタス　オイル　他　8点　セット

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ドテラ エッセンシャルオイル 他8点セット。アロマ ハンドメイド○ドテラ パステンタス エッセンシャルオイルブレンド ロールオン 10ml一度使用 製品情報パステンタスは感情を安定させバランスをとるサポートとなる特別なブレンドオイルです。配合されているエッセンシャルオイルは心身に落ち着きをもたらすことで知られ即座にリラックスへと導き気分を落ち着かせてくれます。頭痛や肩こり、頭部の緊張緩和。○ドテラ サイプレス エッセンシャルオイル15mL×2片方は未開封、もう片方（上にシールが付いている方）は一度使用。製品情報サイプレスは和名でイタリアイトスギと呼ばれる常緑の高木。その枝から抽出されるオイルは元気をチャージしてリフレッシュできる、みずみずしくクリーンな香り。モノテルペン類が含まれるためオイリー肌が気になる方におすすめです。心を落ち着けながら同時に盛り上げる働きがあるため人生の転機や喪失感を感じている時にディフューズするとよいでしょう。○北見ハッカ通商ハッカ油 ハッカオイル スプレー残量4割くらい○北見ハッカ通商ハッカ油 ハッカオイル 瓶20mL未使用安心の天然添加物のハッカ。手作り化粧品原料や殺菌、虫除け効果があると言われており様々な用途にお使いいただけます。○アメジストパウダー入り砂時計ガラス・真鍮天然アメジストパウダー（約20%入）全長約8.2cm約3分計（パウダーにより若干誤差の可能性あり）○ステンレス計量スプーン4本組 薬匙一度使用し多少汚れ箇所あり少量の計量に便利な４本組のステンレス製スプーン。1spoon・・・1.0mL1/2spoon・・・0.5mL1/4spoon・・・0.25mL1/10spoon・・・0.1mL商品詳細材質：ステンレスサイズ：縦(115mm)×横(20mm)×高さ(15mm)重量：30g生産国：日本○計量スプーンスプーン大プラスチック製（上記のステンレススプーンの大さじと同じくらい）未使用多少使用したものと未使用のものが混ざっております。細部まで気にされる方はご遠慮下さい。緩衝材、われもの注意で発送します。バラ売りはドテラ3本セット→6700円他5点セット→2600円になります。c