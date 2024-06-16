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アジュバン　Re:\u003e\u003e\u003e リ：シャンプー\u0026トリートメントセット×2　【匿名配送】
商品番号 O75125038996
商品名

アジュバン　Re:\u003e\u003e\u003e リ：シャンプー\u0026トリートメントセット×2　【匿名配送】
ブランド名 アジュバン
特別価格 税込 2,721 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▪︎商品状態:新品、未使用　（株主優待でいただきました）▪︎Re____リ：シャンプー　300mLRe____リ：トリートメント　250g1セットで5830円相当▪︎2セット販売#Re____リ：シャンプー#アジュバンコスメジャパン#株主優待　#匿名配送種類···ダメージケア、プロ(サロン用)本体/詰め替え···本体仕上がり···さらさら
http://narcologia.ru/goods/subtropical815601.html
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