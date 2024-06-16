アジュバン　Re:\u003e\u003e\u003e リ：シャンプー\u0026トリートメントセット×2　【匿名配送】

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商品詳細
▪︎商品状態:新品、未使用 （株主優待でいただきました）▪︎Re____リ：シャンプー 300mLRe____リ：トリートメント 250g1セットで5830円相当▪︎2セット販売#Re____リ：シャンプー#アジュバンコスメジャパン#株主優待 #匿名配送種類···ダメージケア、プロ(サロン用)本体/詰め替え···本体仕上がり···さらさら
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