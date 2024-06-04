レゴ ディズニーキャッスル 71040 絶叫ローラーコースター 10261セット

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商品詳細
レゴディズニーキャッスル71040レゴ絶叫ローラーコースター10261LEGODISNEYCASTLE71040LEGORollerCoaster10261セット販売になります。180サイズのダンボールに各々プチプチで保護、仕切りを入れて箱にダメージが及ばないようにに梱包させて頂きます。素人ですので梱包が完璧とはならない点をご了承ください。即購入頂いて大丈夫です。よろしくお願いいたします。
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