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レゴ ディズニーキャッスル 71040 絶叫ローラーコースター 10261セット
商品番号 K98046586220
商品名

レゴ ディズニーキャッスル 71040 絶叫ローラーコースター 10261セット
ブランド名 レゴ
特別価格 税込 33,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レゴディズニーキャッスル71040レゴ絶叫ローラーコースター10261LEGODISNEYCASTLE71040LEGORollerCoaster10261セット販売になります。180サイズのダンボールに各々プチプチで保護、仕切りを入れて箱にダメージが及ばないようにに梱包させて頂きます。素人ですので梱包が完璧とはならない点をご了承ください。即購入頂いて大丈夫です。よろしくお願いいたします。
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