希少　リーバイス　77715-0260 デニムジャケット　Gジャン　M　黒

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\"#まことVTG：出品中商品一覧です。■商品説明90'sLevi's77715-0260デニムジャケットです。サルファー染め。ブラックデニム。濃い色味。Mサイズ。おそらくキッズサイズ。小柄な方であれば大人でも着れるかもしれません。詳細サイズご確認ください。ハンドポケット付きの4つポケット。スラッシュポケットの付いた4thタイプで探すと少ないブラックデニム。1枚あるとなにかと便利だと思います。高騰しているブラックデニム肩を良い感じに落として着用できるドロップショルダーリバースウィーブを着てもゴワつきにくいワイドなシルエットです。■ブランドlevi's■カラー黒■デザイン77715-0260 Gジャン■詳細サイズ表記：M着丈：51身幅：50袖丈：59肩幅：46■状態ランク【A】目立った傷や汚れなし（若干の古着感、着用感はあるものの全体的に綺麗な状態）■状態詳細製造国不明、多分キッズサイズ■発送送料無料。佐川急便での発送です。丁寧な梱包を心がけています。管理番号:2198230790s80s古着ヴィンテージビンテージゆるだぼ古着女子オーバーサイズ古着屋\"