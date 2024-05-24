バーバリー　ジャンパー　104cm

バーバリーのジャンパーです。一時期きたのですがサイズアウトのため出品します。使用していたので少し汚れや、ボタンの所の生地が薄くなっています。中古品になりますがまだまだお使いいただけます。神経質な方はご遠慮願います。



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