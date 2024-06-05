世界の名画　フランソワ・ミレー「落穂拾い」4号 立体複製名画 美術品 インテリア

フランスの画家、ジャン＝フランソワ・ミレーミレーは19世紀の実存主義を代表する画家「落穂拾い」は、畑で穀物を集める女性たちを描いた作品です。当時、麦の落穂拾いは農村社会において自らの労働で十分な収穫を得ることのできない寡婦や貧農などが命をつなぐための権利として認められていました。彼女たちはひざまずいて地面から穂を拾い集めており、当時の社会的な不平等や貧困の問題を取り上げたものとして知られています。撮影の為に取り出しましたがまったくの新品です。●絵寸法：（約）長辺32×短辺25cm●額寸法：（約）長辺45.5×短辺38.5×4cm●重量：（約）1.1kg●額材質：樹脂●手法：ジクレー＋油彩画風直筆仕上げ●掛け紐付



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農民たちの静謐な祈りを描いたミレーの代表作



藁を束ねる人 フランソワ・ミレー | 油絵複製画 | KOSH mArt 日本



ミレー 絵画 落ち葉拾い | ncrouchphotography.com



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