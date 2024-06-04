阪神タイガース　桧山進次郎24 2003優勝記念ユニフォーム　Lサイズ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。2003優勝記念ユニフォーム桧山進次郎 24サイズ Lサイズ身幅 60.5cm着丈 前73cm 後77cm裄丈 44cm素人による平置き採寸です。多少の誤差はご了承下さいませ。新品・未使用(タグ付き)ですが2箇所汚れがあります。(写真9枚目10枚目参照)その他汚れ等確認しましたが特に気になる箇所は見当たりません。見落とし等ございましたらご了承下さいませ。ボタンはハーフボタンプルオーバータイプです。長期自宅保管品です。たたみじわがあります。ご理解いただける方はご検討宜しくお願い致します。発送はネコポス便を予定しています。梱包はネコポス専用箱に入れて発送予定です。野球チーム···阪神タイガース種類···ユニフォーム
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