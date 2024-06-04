西鉄ライオンズ OB会発会記念 1965.12.11

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商品詳細
大掃除していたら出てきました。あまり詳しくありませんが貴重なもののようです。額に入れた状態で発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/interconnect799270.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate146248.html
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