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日本代表 本田圭佑 選手 #4 ユニフォーム 14/15 ホーム 選手着用モデル
商品番号 N13206310964
商品名

日本代表 本田圭佑 選手 #4 ユニフォーム 14/15 ホーム 選手着用モデル
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名の通り、日本代表本田圭佑選手#4オーセンティック選手支給用試合用ユニフォーム2014/15FIFAワールドカップ2014ブラジル大会着用モデルホームadizeroになります。状態:左袖メッシュ地に若干の毛羽立ち、毛玉【写真6左上】左腰辺りに傷穴、2cm程の引っ掻き傷【写真6右上】背面ナンバーマーキングにソフトな折れジワ【写真6左下】首後ろ辺りにタグ取り付け穴【写真6右下】各裏地ステッチには微かに綿埃程度【写真9】ベース生地の使用感、疲労感は少し感じられる程度でしょうか。サイズ:J:M表記MADEINCHINA着丈:約69cm身幅:約46cm※素人採寸選手着用モデルの為、タイトなつくりになっております。上記の状態でも構わないという方、代表戦の観戦、応援やコレクションやゲームシャツなどにいかがでしょうか。#出品中全へるしーウェア#へるしーサッカーJFAサッカーフットサルフットボールメンズウェアトップユニユニホームユニフォームゲームシャツジャージーJerseyファンサポータースタジアム応援観戦オーセンティック選手着用試合着用モデルアディダスジャパンadidasadizero2014FIFAW杯ブラジル大会着用モデルワールドカップ名古屋グランパスエイトVVVフェンロCSKAモスクワACミランパチューカメルボルン・ビクトリーフィテッセボタフォゴポルティモネンセネフチ・バクー2008北京オリンピック代表FIFAワールドカップ三大会連続出場、ゴールカンボジア代表監督
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