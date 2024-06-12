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NIKE　バルセロナ　ナイロンジャケット　ジャンパー　フットサル　ウェア
商品番号 C10890229855
商品名

NIKE　バルセロナ　ナイロンジャケット　ジャンパー　フットサル　ウェア
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,645 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪ナイキのバルセロナのナイロンジャンパーです。2.3回ほど着まし押し入れにしまっておいたので目立った汚れや着崩れはありませんが、所々汚れ毛玉あります。ロシアでの購入品です。【サイズ】服の表記：Mサイズ体の幅　　　：50cm首から腰の丈：70cm素人寸法のため目安【状態】目立った汚れ等はありませんが、薄い黒い汚れや毛玉があります。ご理解いただいた上でご購入をお願いします。【備考】喫煙はしません。ペットはいません。メルカリ便にて発送予定ですのでご購入者様の個人情報が通知されることはありませんのでご安心ください。NIKE、adidas、リーボック、ボルコム、バスケットボール、サッカー、野球、スポーツカードご質問があればお気軽にご連絡をください。※購入意思のある方のみいいねお願いします！※個人保管になりますので神経質な方はご遠慮ください。※自己紹介もお読みください。丈···長袖カラー···レッドチーム名/国外···FCバルセロナ種類···ジャージアウターサイズ···M
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