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マリノス　サイン付　Tシャツ
商品番号 I97317396098
商品名

マリノス　サイン付　Tシャツ
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2010年頃に横浜商工会議所の催しでいただいたものです。いただいたときのビニール袋とマリノス新聞が写真７です。
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