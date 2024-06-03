WBC世界一記念　信楽焼タンブラ 陶器

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商品詳細
未使用品プレゼント、野球好きな店主さんはお店で展示、ご自身の晩酌用におすすめです。梱包済みですので大きさは画像で確認お願い致します。一般的なグラスの大きさです。裏表でデザインが違います。野球チーム...野球日本代表
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