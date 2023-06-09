鈴木誠也選手　ハイクオリティレプリカユニフォーム　Mサイズ

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商品詳細
シカゴカブスの主軸として活躍中の鈴木誠也選手。広島東洋カープ時代、背番号51時代の希少なハイクオリティレプリカユニフォームです。未使用に近い美品ですが、中古としてご検討ください！サイズ:M#鈴木誠也#広島#カープ#カブス#MLB#侍ジャパン#日本代表#WBC種類レプリカユニフォーム野球チーム広島東洋カープ
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