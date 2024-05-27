中野拓夢 2023年ユニフォーム(Lサイズ)

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商品詳細
野球チーム···阪神タイガース種類···ユニフォーム阪神タイガース中野拓夢選手のレプリカユニフォームです。ワッペンを剥がした跡が残っています。アイロンを当てることで綺麗に剥がせると思いますが、そのままの出品のため格安で出品します。袖と裏には中野拓夢ワッペン、ファンクラブ継続記念のワッペンも付いています。ワッペンはアイロンで剥がせます。#阪神タイガース#ユニフォーム#中野拓夢#阪神タイガース優勝記念
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