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中野拓夢 2023年ユニフォーム(Lサイズ)
商品番号 Q80271664191
商品名

中野拓夢 2023年ユニフォーム(Lサイズ)
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···阪神タイガース種類···ユニフォーム阪神タイガース中野拓夢選手のレプリカユニフォームです。ワッペンを剥がした跡が残っています。アイロンを当てることで綺麗に剥がせると思いますが、そのままの出品のため格安で出品します。袖と裏には中野拓夢ワッペン、ファンクラブ継続記念のワッペンも付いています。ワッペンはアイロンで剥がせます。#阪神タイガース#ユニフォーム#中野拓夢#阪神タイガース優勝記念
http://narcologia.ru/goods/update418095.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric551645.html
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