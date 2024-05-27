ホーム版 大谷翔平 WBC 投打ボブルヘッド FOCO 侍JAPAN

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商品詳細
値下げ不可、即購入OKです。2023年WBCで優勝しMVPに輝いた大谷翔平選手のホームユニフォーム版の投打ボブルヘッドセットです。投手のボブルヘッドは限定288個、打者のボブルヘッドは360個限定で、どちらも未開封新品です。大谷翔平ボブルヘッド大谷バブルヘッド大谷フィギュア侍JAPAN侍ジャパン
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96個限定 大谷翔平 WBC ビッグヘッド投手ボブルヘッド 侍JAPAN-
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