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カレッジジャケット
商品番号 L73062138884
商品名

カレッジジャケット
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 1,633 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋さんにて購入しました！表記はMなのですが着た感じLです！
http://narcologia.ru/goods/passionate890413.html
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