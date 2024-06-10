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掛軸　肉筆　中国画　三友図　松竹梅　紙本　骨董　アンティーク
商品番号 D62663739708
商品名

掛軸　肉筆　中国画　三友図　松竹梅　紙本　骨董　アンティーク
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,318 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御覧のような三友図の掛け軸です。紙本　肉筆です。詳しくないので画像の状態をよくご覧になり、判断ください。総丈　約157.5cm×59cm（軸巾67㎝）本紙　約95cm×51cm※素人の測定のため誤差がございます。古いお品ですので汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解いただける方の購入をお願い致します。#manaponpon掛軸一覧←ここクリック
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