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★ BabolaT ローランギャロスフレンチオープンラケットバッグ　テニスバッグ
商品番号 X23746113969
商品名

★ BabolaT ローランギャロスフレンチオープンラケットバッグ　テニスバッグ
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,471 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#BabolaTローランギャロス　　　#2017年フレンチオープンモデル#限定ラケットバッグ●両サイド:ラケット総数6本程度収納可　サーモ加工●片サイド:ジッパー付きの小物入れ●バッグ上部真ん中:ジッパー付きシューズ入れ●真ん中収納部:テニスウェアなどの衣類等がたくさん入ります。用途···硬式種類···ラケットバッグバッグ・ポーチの開け閉め···ファスナー●使用感乏しく美品です‼️
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