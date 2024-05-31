最終値下【2枚セット】横浜DeNAベイスターズ 神里 8 ベイスターズ

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商品詳細
神里選手のユニフォーム◯ホームサイズ:Lサイズ◯ビジターサイズ:Oサイズ個人所有になり、自宅保管になります。ペット、タバコはなしです。NCNRでお願いします。また、値下げ交渉には応じません。よろしくお願いします。#ベイスターズ#横浜#宮﨑#牧#佐野#山﨑#関根#横浜DeNAベイスターズ#横浜ベイスターズ #大洋ホエールズ#神里#宮﨑敏郎#牧秀吾#佐野恵太 #山﨑康晃#関根大気#バウアー#ソト#楠本#京田#今永#太田#桑原#オースティン#横浜スタジアム#ハマスタ#デスターシャ#ユニフォーム
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