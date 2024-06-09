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阪神タイガース　サンズ　ユニフォームSサイズ
商品番号 D84967482299
商品名

阪神タイガース　サンズ　ユニフォームSサイズ
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 1,728 円
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商品詳細

種類···レプリカユニフォーム野球チーム···阪神タイガースSサイズ1度だけ観戦時に着用し、洗濯自宅保存しています。目立った傷、シミなど見られませんが、あくまで素人保存ですので神経質な方はご遠慮下さい。匿名配送致します。どうぞ宜しくお願い致します。
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