阪神タイガース　サンズ　ユニフォームSサイズ

種類···レプリカユニフォーム野球チーム···阪神タイガースSサイズ1度だけ観戦時に着用し、洗濯自宅保存しています。目立った傷、シミなど見られませんが、あくまで素人保存ですので神経質な方はご遠慮下さい。匿名配送致します。どうぞ宜しくお願い致します。



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